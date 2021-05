Eierballon d’Or voor tweede keer op rij naar VV Gorecht

In de uitzending van het online programma Dugout van het Dagblad van het Noorden werd de afgelopen weekend de Eierballon d’Or uitgereikt. Sven Hazewinkel van VV Gorecht was de winnaar van de publieksprijs.

De prijs is vorig jaar in het leven geroepen door de jongens van het programma. De prijs is voor de beste amateurvoetballer van Noord-Nederland volgens het publiek. Het publiek mag dan door te stemmen op de genomineerden bepalen wie de winnaar wordt.

Hazewinkel werd genomineerd door de winnaar van vorig jaar en tevens teamgenoot Bob Poorta. Hij is blij met de prijs, maar wil er niet teveel waarde aan hechten. “Ik ben door mijn teamgenoot Bob genomineerd dus het is eigenlijk meer een vriendenprijsje. Dat een teamgenoot jou nomineert is natuurlijk wel altijd leuk om te horen.”

Poorta nomineerde Sven omdat hij hem een voetballer van niveau vindt.”Sven is misschien wel de beste van ons team en dan verdien je zo’n nominatie.” Aldus Poorta.