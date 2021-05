Eerste culinaire wandeltocht in Stad staat weer op de planning

nieuws

Foto: De Culinaire 4 Mijl

Na een onderbreking van twee maanden heeft de organisatie van ‘De Culinaire 4 Mijl’ de draad weer opgepakt. Tijdens het aankomende Pinksterweekend staan de eerste wandeltochten lang Groninger horecaondernemers weer op het programma.

Wandeltochten langs horecagelegenheden, zoals ‘De Culinaire 4 Mijl’ en de Frituurloop, werden begin maart verboden door het gemeentebestuur. De toen geldende coronamaatregelen werden, volgens burgemeester en wethouders, meermaals geschonden. Daarop volgde een verbod op de tochten, totdat de maatregelen werden versoepeld. De tochten golden destijds als één van de weinige manieren waarop horecaondernemers inkomsten konden genereren, naast afhalen en bezorgen.

Onder het motto ‘Support your Locals’ is er nu een route uitgezet van ongeveer 6,4 kilometer langs verschillende horecazaken in de Stad. De organisatie hoopt dat deelnemers zo overal een steentje bijdragen ter ondersteuning van noodlijdende horecaondernemers. De Culinaire 4 Mijl heeft alle drie de dagen twee shifts. De eerste shift start om 12:00 uur en de tweede shift start om 14:30 uur. Opgeven kan via deze website. Meedoen kost vier euro per persoon.