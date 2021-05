Druktemeter voor wachttijden bij afvalbrengstations

nieuws

Foto: twitter.com/gem_groningen

Of er een rij staat en hoe lang die duurt als je naar het afvalbrengstation in Vinkhuizen of aan de Duinkerkenstraat wilt, kan je vanaf nu vanuit de huiskamer opzoeken.



De zogenoemde druktemeter kun je vinden op verschillende plaatsen op de website van de gemeente Groningen: op de pagina’s over grofvuil en bouw- en sloopafval. Verder nog op de pagina over afvalbrengstations en de pagina van de afvalwijzer. Ook in de afvalapp wordt verwezen naar de druktemeter op de website.

‘Met de druktemeter maken we het voor inwoners van Groningen eenvoudiger om afval te scheiden. Want hoe beter we scheiden, hoe meer grondstoffen we kunnen hergebruiken. Zo werken we aan een duurzame toekomst. Met als doel: een afvalvrije gemeente Groningen in 2030’, schrijft de gemeente deze vrijdag in haar nieuwsbrieven.