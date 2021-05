Drijfvuildag levert vele vuilniszakken vol afval op

nieuws

De drijfvuildag die zaterdag in en rondom de stad Groningen gehouden werd is een groot succes geworden. Volgens organisator Gert Bron is er veel afval uit het water gevist.

“Het is heel goed gegaan”, vertelt Bron. “Hoeveel volle vuilniszakken er precies verzameld zijn, kan ik niet zeggen maar het zijn er in ieder geval heel veel.” Het opruimen van zwerfafval in de wateren werd dertien jaar geleden voor het eerst opgezet. “Ik heb de actie indertijd bedacht. Tijdens die eerste editie was ik ook de enige die op pad ging. Door de jaren heen is de actie steeds groter geworden. Inmiddels beschikken we over ruim 2.000 vrijwilligers. Een deel van hen hielp zaterdag mee. Een ander deel zijn de zogeheten stille krachten. Die mensen zeggen dan, kun je mij ook een grijper sturen? Vervolgens gaan ze op een zelfgekozen moment zwerfafval opruimen. Ja, prachtig.”

Eerste zaterdag van mei

Bron heeft ook de hoop dat de actie nog groter gaat worden. “Ieder jaar wordt het op de eerste zaterdag van mei gehouden. Op dit moment vindt het in de gemeente Groningen plaats, maar het zou geweldig zijn als we het nog groter zouden kunnen maken. Als we bijvoorbeeld het hele Reitdiep tot aan Zoutkamp schoon zouden kunnen maken, of het hele Eemskanaal tot aan Appingedam.” Bij de actie van zaterdag namen verschillende verenigingen deel. “Er was een kanovereniging die hielp, er waren twee sup-verenigingen en ook mensen van Teuntje de Slak assisteerden. Behalve op het water waren er ook mensen actief die de oevers en walkanten schoon maakten. Ik heb begrepen dat er zelfs mensen op de eilanden in het Hoornsemeer werden gedropt die daar de gebieden schoon hebben gemaakt.”

Antitankwapen

De schoonmaakdag eindigde op een nogal bijzondere manier. “Eén van de gebieden waar we ons met de actie op richtten was het Reitdiep. Daar werd ook de Rhodina, een boot van de gemeente Groningen, ingezet. Op deze boot was ook een medewerker aanwezig die aan het magneetvissen was. Magneetvissen is in de gemeente Groningen verboden, maar medewerkers van de gemeente hebben hier een vrijstelling voor. Ter hoogte van de Plantsoenbrug werd een projectiel naar boven gevist dat we in eerste instantie niet konden plaatsen, maar dat we niet vertrouwden. Uiteindelijk bleek het te gaan om een antitankmijn van Duitse makelij uit de Tweede Wereldoorlog. Door de vondst duurde de dag wat langer dan uiteindelijk de bedoeling was.”

“Lessen uit trekken”

De vondst van de antitankmijn laat volgens Bron ook het gevaar zien dat magneetvissen met zich mee brengt. “Wees echt voorzichtig. Je hebt geen idee wat de magneet op gaat vissen. De ene keer is het een fiets, een andere keer een stiletto, revolver of in dit geval een antitankmijn. Je moet echt heel goed weten wat je doet. En als ik dan soms, waar dan ook in het land, kinderen aan het magneetvissen zie, dan denk ik, oei oei. Het is heel belangrijk om uit zulke situaties, zoals wij die zaterdag tegen zijn gekomen, lessen te trekken hoe we hier mee om moeten gaan.”