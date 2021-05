Dramatisch FC Groningen verliest in eigen huis van Sparta

sport

Foto: Sportphotoagency.com *Tomas Suslov* of FC Groningen

FC Groningen stelde zondagmiddag enorm teleur in eigen huis tegen Sparta. In de Groene Kathedraal wonnen de Rotterdammers met 1-2 door treffers van Harroui en Beugelsdijk. Lundqvist deed nog een duit in het zakje.

In de eerste helft had FC Groningen niets in de melk te brokkelen en wist het elftal geen kans te creëren. Ondanks het feit dat Sparta niet de pannen van het dak speelde, kwam de ploeg van Hank Fraser na 26 minuten op voorsprong door een zondagsschot van Harroui.

In de tweede helft liet FC Groningen geen beter spel zien en zag het zelfs Tom Beugelsdijk in alle vrijheid de 0-2 binnenkoppen. Arjen Robben viel na een uur voetballen in, maar kon zijn elftal niet behoeden van een nederlaag. Door een blunder achterin bij Sparta na 87 minuten kon Lundqvist nog een duit in het zakje doen van afstand: 1-2. In de laatste minuten kreeg Paulos Abraham voor open doel de kans om de gelijkmaker te scoren, hij verzuimde echter.

Door de nederlaag is FC Groningen nog altijd niet zeker van play-offs om Europees voetbal. Wellicht kan de Groninger club daar volgende week zondag om 12:15 verandering in brengen op bezoek bij FC Emmen.