Donderdag theorieles bij komende zonsverduistering

nieuws

In juni is een gedeeltelijke zonsverduistering bij ons te zien. Komende donderdag 27 mei legt een sterrenkundige van de universiteit online uit wat er gaat gebeuren.



Op donderdag 10 juni tussen 11:19 en 13:31 schuift de Maan gedeeltelijk voor de Zon, vanaf de Aarde gezien. Het lijkt dan alsof er een hapje uit de Zon genomen wordt. Bij helder weer kunnen we dit in Nederland van begin tot eind volgen.

Aanstaande donderdag 27 mei 20 uur geeft de sterrenkundige dr. Michael Wilkinson van de Rijksuniversiteit Groningen verdere uitleg:

‘In deze lezing vertel ik wat een zonsverduistering is, hoe je hem veilig kunt waarnemen of fotograferen, en wat er zoal verder op de zon te zien is. Aan het eind laat ik een film zien van de totale zonsverduistering van 2017 in de VS’.

De link naar de gratis toegankelijke online lezing kan hier binnenkort gevonden worden.