“Donderdag een enkel buitje, in het Pinksterweekend veel wind en buien”

Ook de komende dagen blijft het niet droog. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Donderdag wisselen opklaringen en wolken elkaar af en valt er een enkel buitje”, vertelt Kamphuis. “Bij een zwakke of matige zuidwestenwind, windkracht 2 of 3, wordt het 15 of 16 graden. In de nacht naar vrijdag krijgen we te maken met regen en wordt het 9 graden als laagste temperatuur.”

“Op vrijdag is er veel bewolking, zijn er enkele opklaringen en vallen er een aantal buien. Het wordt dan 14 of 15 graden. De zuidwestenwind neemt toe naar windkracht 5. In het weekend is er op zaterdag veel wind en enkele buien. Later op de dag verdwijnen de buien en breekt de zon door. Op Pinksterzondag is er een enkel buitje, maar laat de zon zich zo af en toe ook zien en is er minder wind. Op beide dagen wordt het 14 graden.

