Donar verliest eerste duel in halve finale

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft de eerste wedstrijd in de halve finale om de landstitel verloren. De ploeg van coach Pete Miller ging zondagmiddag in Den Bosch met 97-76 onderuit tegen Heroes Den Bosch.

Drie kwarten lang was het een spannende wedstrijd, waarin beide ploegen weinig voor elkaar onderdeden. Na een 20-22 tussenstand na 10 minuten lukte het de Groninger basketballers niet om de voorsprong vast te houden, en de thuisploeg bracht het verschil kort voor rust op 6 punten: 45-39. In het derde kwart bemoeide Donar-speler Damjan Rudež zich nadrukkelijker met de aanval, getuige zijn 9 punten in dit kwart. Toch kon ook Heroes bijblijven, mede dankzij de niet te stoppen Demario Mayfield. Aan het eind van het kwart was het 60-61.

In de eeerste 4 minuten van laatste kwart was er nog niets aan de hand voor Donar, maar daarna ging Heroes opeens met scherp schieten vanachter de driepuntslijn. Donar was niet bij machte om nog iets terug te doen, en met nog 4 minuten op de klok, bij de stand 84-70, was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. Heroes liep steeds verder uit, en het kwart eindigde in maar liefst 37-15.

Topscorers bij Donar waren Jarred Ogungbemi-Jackson met 21 punten en Leon Williams met 15 punten. Bij Heroes was Demario Mayfield topscorer met 28 punten.

De stand in de ze ‘best of 3’ is nu 1-0 voor Heroes. Komende dinsdagavond moeten de Groningers winnen in MartiniPlaza, anders gaan de Bosschenaren door naar de finale. Als Donar wint, is er donderdag een beslissingswedstrijd in Den Bosch.