Donar trekt de stand gelijk

sport

Jarred Ogungbemi-Jackson van Donar (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar maakt nog altijd kans om de finale van de play-offs om de landstitel te bereiken. De Groninger basketballers wonnen dinsdagavond in MartiniPlaza de tweede wedstrijd in de halve finale van Heroes Den Bosch. Het werd 79-71.

De thuisploeg ging voortvarend van start, waarbij Damjan Rudež, de broer van de onlangs ontslagen hoofdcoach, al snel opviel. Hij zorgde voor de eerste 7 punten van Donar en kwam in het eerste kwart (25-20) tot een totaal van 12 punten. Bij Heroes was DeMario Mayfield wederom niet te stoppen. Op slag van rust zorgde Henry Caruso met een driepunter in de buzzer voor de 51-43 ruststand.

Na rust zakte het niveau van de wedstrijd. Heroes wist maar tot 9 punten te komen, maar Donar liep in 10 minuten verder uit, tot 67-52 aan het eind van het kwart. De marge van 15 punten was genoeg om in het laatste kwart de winst binnen te halen.

Topscorers bij Donar waren Jarred Ogungbemi-Jackson met 19 punten en Damjan Rudež met 18 punten. Bij Heroes was DeMario Mayfield topscorer met 29 punten.

De stand in deze ‘best of 3’ is nu 1-1. Komende donderdag is de beslissingswedstrijd in Den Bosch. De winnaar van dat duel gaat naar de finale. Tegenstander wordt dan Landstede Hammers uit Zwolle of ZZ Leiden. De stand in die halve finale is ook 1-1.