Donar strandt in halve finales play-offs na verlies tegen Heroes Den Bosch

sport

Will Moreton van Donar (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

De derde en laatste wedstrijd van Donar, in de halve finales van de play-offs, heeft geleid tot uitschakeling in de strijd om de landstitel. De beslissende uitwedstrijd in Den Bosch tegen Heroes ging donderdagavond verloren met 82-74.

In de eerste twee kwarten van de wedstrijd liep Donar achter de feiten aan, om in het derde kwart sterk terug te komen. De achterstand van de Groningse club werd in deze periode zelfs korte tijd omgebogen in een kleine voorsprong. Maar in de tweede helft van het vierde kwart ging het toch mis voor de Groningers, mede door een vierde persoonlijke fout van pointguard Ogungbemi-Jackson.

Donar verloor zondag de eerste wedstrijd in de halve finalereeks tegen Den Bosch, maar wist dinsdag een derde en beslissende wedstrijd af te dwingen met winst in eigen huis. Maar met het verlies van donderdag komt er een einde aan een seizoen zonder prijzen voor Donar.