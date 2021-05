Donar naar halve finale play-offs

sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft de halve finale van de play-offs om de landstitel bereikt. De Groninger basketballers waren dinsdagavond in MartiniPlaza wederom te sterk voor Den Helder Suns: 105-79.

Afgelopen zaterdag won Donar de uitwedstrijd met slechts 8 punten verschil, maar dinsdag waren de Groningers toch echt een maatje te groot. In de eerste helft konden de Heldenaren nog meekomen, want na het eerste kwart was de tussenstand 20-16 en bij rust was het 38-33. Halverwege het derde kwart was het verschil al opgelopen tot 15 punten, en was de strijd om de plaats in de halve finale wel beslist. Het laatste kwart kon eigenlijk wel schriftelijk worden afgedaan, en de coaches van beide teams zetten hun jeugdspelers in het veld. Eén van de jeugdspelers van Donar, Kjeld Zuidema, zorgde met een ‘doordunk’ voor 101-74.

Topscorers bij Donar waren Jarred Ogungbemi-Jackson met 24 punten, Daventé Lacy met 18 punten en Leon Williams met 13 punten. Bij Den Helder Suns was Bolden Brace met 21 punten.

De ploeg van coach Pete Miller treft in de halve finale Heroes uit Den Bosch, dat over twee wedstrijden te sterk was voor Yoast United uit Bemmel. Omdat Heroes in de competitie hoger is geëindigd dan Donar, hebben de Bosschenaren het thuisvoordeel. De eerste wedstrijd in de halve finale, een ‘best of 3’, is dan ook komende zaterdag in Den Bosch. De dinsdag daarop is de volgende wedstrijd, in MartiniPlaza. Als er een beslissingswedstrijd nodig is, vindt die volgende week donderdag plaats, weer in Den Bosch.