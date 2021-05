Donar kijkt uit naar play-offs

Basketbalclub Donar kijkt uit naar de start van de play-offs morgen in Den Helder. De ploeg van coach Pete Miller wil landskampioen worden, maar die druk legt Miller niet op zijn spelers.

Na een wisselvallig seizoen nam Miller het een maand geleden over van de ontslagen Ivan Rudez. Miller heeft sindsdien wel wat veranderd. “Zowel aanvallend als verdedigend hebben we wat aanpassingen gedaan. Na de uitschakeling in de beker tegen Yoast United konden we die dingen ook goed trainen.”

Ook Leon Williams zag in het nadeel van de uitschakeling toch nog iets positiefs. “Daardoor hebben we meer en beter kunnen trainen. Nu is het alle focus op Den

Helder. Als sportman kijk ik er erg naar uit.”

Den Helder

Dit seizoen won Donar in officiële wedstrijd slechts 1 van de drie wedstrijden van Den Helder. Dat was een maand geleden bij het debuut van coach Pete Miller. Williams ziet Donar dan ook als favoriet. “Zij hebben een paar jongen gasten, maar als je ons individueel vergelijkt denk ik dat wij beter zijn. We moeten deze tweestrijd dan ook winnen.”

Publiek

Door corona moet Donar het ook tijdens de play-offs doen zonder publiek. Voor Miller is dat een gemis. “Het voelt net alsof we in de voorbereiding zijn op het nieuwe seizoen. Het vuurtje en enthousiasme wat je normaal ziet bij de spelers is nu dan ook minder. Ik heb ze daarom vanochtend ook een video gestuurd uit de finale van 2010 met 4000 fans. Hopelijk helpt dat iets.”