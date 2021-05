Donar begint in play-offs met winst

sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft de eerste wedstrijd in de kwartfinale van de play-offs om de landstitel gewonnen. De Groninger basketballers waren zaterdagavond in Den Helder te sterk voor Den Helder Suns: 75-83.

Donar, dat speelde zonder Willem Brandwijk, had het in de openingsfase lastig tegen de Heldenaren. Na een 19-19 tussenstand na 10 minuten spelen was er bij rust een eerste gaatje: 32-40. In het derde kwart liepen de Groningers aanvankelijk verder uit naar 39-51, maar daarna kwam de thuisploeg toch weer terug, tot 51-51. In de laatste 1,5 minuut tot het eind van het kwart wist Donar nog 6 punten te maken: 51-57.

In het laatste kwart nam Donar meer afstand, mede door 11 punten van Justin Watts, tot maximaal 15 punten. In de slotfase bracht Den Helder Suns het verschil toch nog terug tot onder de 10 punten.

Topscorers bij Donar waren Justin Watts met 17 punten, Davonté Lacy met 13 punten en Jarred Ogungbemi-Jackson met 12 punten.

Komende dinsdag is de returnwedstrijd in MartiniPlaza. Donar mag die wedstrijd met maximaal 7 punten verliezen om door te gaan naar de halve finale.