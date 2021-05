“Dit is het nieuws waar we lang naar hebben uitgekeken”

nieuws

Foto Wouter Holsappel: Groninger Museum Rolling Stones

Het Groninger Museum laat in een eerste reactie weten blij te zijn dat vanaf 5 juni de deuren weer open mogen. Het kabinet maakte woensdagmiddag bekend dat de volgende stap in het openingsplan vervroegd genomen gaat worden.

“We zijn hier heel blij mee”, laat woordvoerder Willemien Bouwers van het Groninger Museum weten. “Hier wachten we al heel lang op, en hebben we hier echt naar uitgekeken.” Als musea op 5 juni weer open mogen dan zal er wel gewerkt moeten gaan worden met reserveringen. “Dat is voor ons geen probleem. Hier hebben we vorig jaar ook mee gewerkt, en dat kunnen we ook heel snel weer online zetten.”

Kinderbiënnale en Alida Pott

Volgens Bouwers is het vanaf 5 juni ook zeker de moeite waard om een bezoek te brengen aan het museum. “Komende week gaat koningin Máxima de Kinderbiënnale bij ons openen. Ik kan je verzekeren dat het voor kinderen heel leuk is om dit te bezoeken, maar ook voor volwassenen is het de moeite waard. Het is een hele vrolijke en kleurrijke tentoonstelling. Daarnaast kunnen mensen onze tentoonstelling over Alida Pott bekijken.”

De Ploeg

Pott werd geboren op 8 januari 1888 in Groningen. Dertig jaar later werd ze lid van De Ploeg. Ze was het eerste ‘dameslid’ en één van de weinige vrouwelijke leden. Ze maakte opvallende portretten, landschappen en collages die zich kenmerken door een subtiel gevoel voor kleur, lijn en vlakverdeling. Haar stijl week af van de herkenbare stijl van De Ploeg, maar sloot aan bij de Europese avant-garde van die jaren. Een deel van de werken die ze gemaakt heeft is te bezichtigen in het Groninger Museum.