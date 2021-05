“Hier gaat mijn bloed sneller van stromen, eindelijk weer achter de bar kunnen staan”

Opluchting bij verschillende horecazaken in de stad. Het demissionaire kabinet maakte woensdagmiddag bekend dat de volgende stap in het openingsplan eerder genomen gaat worden en dat natte horeca vanaf 5 juni weer open mag.

“Dit is fantastisch nieuws”, laat Jules Carels van café Amicitia weten. “Voor mezelf is het fantastisch nieuws, maar ook voor al mijn collega’s. We zijn inmiddels al een hele lange tijd gesloten. Iedereen heeft het zwaar en moeilijk. Door eigen geld en middelen in te zetten proberen we te overleven. Dat dan nu het nieuws klinkt dat we weer open mogen, daar gaat mijn bloed sneller van stromen. Eindelijk weer achter de bar kunnen staan en de mensen weer kunnen zien. Ja, het bezorgt mij een grote glimlach op mijn gezicht.”

Slecht weer voor terras

Ook Kees Douma van café Bramble is blij. “De afgelopen periode konden we gelukkig ons terras al openen. Maar helaas zit het weer niet echt mee. Het voorjaar verloopt koud en regenachtig en mensen gaan nu eenmaal met regen niet op het terras zitten. Dat we straks ook weer mensen binnen mogen ontvangen is geweldig nieuws.”

“Al bedenken ze boeken vol regels”

De horeca zal wel te maken gaan krijgen met aanvullende maatregelen. Zo zal er een maximumaantal bezoekers gaan gelden en zal er ook van tevoren gereserveerd moeten worden. “Het maakt mij allemaal niets uit”, laat Carels weten. “Al bedenken ze boeken vol regels, het belangrijkste is dat we de deuren weer mogen openen.” Ook Douma maakt zich niet druk om de aanvullende regels. “We hebben hier ook ervaring mee. Vorig jaar golden er ook maximumaantallen. Wat ik me overigens wel afvraag is hoe het zit met de openings- en sluitingstijden. Moeten we op een bepaald tijdstip dicht? Of gelden er geen limieten? Daar heb ik nog niks over gehoord.”