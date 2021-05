“Dinsdag zonovergoten, donderdag 25 graden en benauwd, later onweer”

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De komende dagen verlopen zonovergoten. Wel kunnen we aanstaande donderdag te maken gaan krijgen met een onweersbui. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Dinsdag is het zonovergoten en ligt de maximumtemperatuur rond de 23 of 24 graden”, vertelt Kamphuis. “Er waait een zwakke naar matig toenemende wind uit het oosten tot zuidoosten, windkracht 3. Woensdag is er wederom veel zon en wordt het opnieuw 23 of 24 graden. Donderdag is er veel zon maar ontstaan er ook stapelwolken die in de loop van de dag plaatselijk uit kunnen groeien tot een bui met kans op onweer. Met 24 of 25 graden zal het benauwd aanvoelen.”

“Op vrijdag is er ook kans op een regen- of onweersbui. Dan wordt het met geregeld zon 22 of 23 graden. In het weekend is het droog. Er zijn zonnige perioden en enkele ‘Noordzeewolken’ wisselen elkaar af. Het wordt 20 of 21 graden. Na het weekend blijft het droog en tijdens vrij zonnige condities wordt het rond 21 of 22 graden tot en met woensdag.”