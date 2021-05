“Dinsdag kans op veel regen, in het weekend droger en warmer”

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Het einde van een koude en regenachtige periode lijkt in zicht. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt het vanaf komend weekend droger en warmer.

“Dinsdag is het bewolkt en zijn er perioden met veel regen”, vertelt Kamphuis. “Ook is er kans op onweer. Er is slechts ruimte voor een paar droge periode. Verder is het bij 12 graden koel te noemen. De wind komt uit het westen en is matig, windkracht 3 tot 4. Ook op woensdag zijn er enkele buien actief maar zijn er ook enkele opklaringen. Het wordt dan 13 of 14 graden.”

“Op donderdag krijgt de zon meer ruimte maar moeten we nog wel rekening houden met een enkele bui. Het wordt 14 of 15 graden. Vrijdag, zaterdag en zondag gaan zoals het nu lijkt droog verlopen. Ook gaat de zon steeds vaker schijnen. Op vrijdag wordt het 16 graden, op zaterdag 17 of 18 en op zondag wordt het mogelijk rond de 20 graden. Op maandag wordt het waarschijnlijk nog warmer. Het einde van deze koele en kletsnatte noordelijke tot noordwestelijke stroming komt in zicht.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.