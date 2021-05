“Dinsdag grijs en perioden met regen, in het weekend wisselvallig”

nieuws

De kans op regen blijft dinsdag en woensdag aanwezig. OOG-weerman Johan Kamphuis verwacht dat het wisselvallige weer ook na het komende weekend voortzet.

“Dinsdag is het grijs en gaat een storing vanuit Duitsland in de loop van de ochtend voor perioden met, lichte, regen zorgen. Bij een zwakke of matige noordoostenwind, windkracht 2 of 3, wordt het 15 graden. In de nacht naar woensdag zijn er opklaringen en komt de minimumtemperatuur op 5 graden te liggen. Daarbij is er kans op een mistbank.”

“Woensdag is het wisselend bewolkt met in de ochtend misschien nog een spetterbuitje. De maximumtemperatuur ligt rond de 16 graden. Op Hemelvaartsdag is het droog en met af en toe zon wordt het opnieuw 16 graden. Kijken we verder vooruit dan zien we dat het op vrijdag droog blijft maar in het weekend neemt de kans op buien weer toe. Het kwik schommelt rond de 15 tot 17 graden. Ook na het weekend duurt het wisselvallige weer voort.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.