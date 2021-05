“Dinsdag buien, volgende week droger en zonniger maar ook noordelijke stroming”

nieuws

De kans is groot dat we volgende week te maken gaan krijgen met een overgang naar droog en zonniger weer. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Dinsdag is er zo nu en dan zon maar kan er ook een bui of een paar buien vallen”, vertelt Kamphuis. “De kans op buien lijkt het grootst in het zuiden en oosten van de provincie. Bij een zwakke noordwestenwind, windkracht 2 of 3, wordt het 14 graden. Woensdag zijn er talrijke buien met kans op een slag onweer. Het wordt dan 13 graden.”

“Donderdag is er eveneens kans op een buitje maar is er ook geregeld zon. Het wordt 15 of 16 graden. Op vrijdag volgt er meer nattigheid. Het weekend verloopt ronduit koel met circa 12 graden. Op de beide dagen blijft het niet droog. Vooral op zaterdag staat er veel wind. In de loop van volgende week neemt de kans op een overgang naar droog en zonniger weer toe, maar keren we ook terug naar een noordelijke stroming zodat thermische hoogstandjes uitblijven en de temperatuur slechts mondjesmaat klimt.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.