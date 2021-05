Dierenambulance: “Weggebruikers pas op, veel jonge reebokjes op de struin”

nieuws

Foto: Jan Bo Kristensen - Eigen werk van de oorspronkelijke uploaderVerplaatst vanaf en.wikipedia naar Commons door Wcam met behulp van CommonsHelper., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7182524

De Dierenambulance Groningen roept weggebruikers op om voorzichtig te zijn. In deze periode van het jaar zijn er veel jonge reebokjes die op verkenning zijn.

Aanleiding voor de uitspraak is het ongeluk dat in de nacht van zaterdag op zondag plaatsvond op de A7 ter hoogte van Hoogkerk. Daar werd een reebokje aangereden. Het dier heeft men uiteindelijk in moeten laten slapen omdat de verwondingen te ernstig waren. “We krijgen deze weken veel meldingen van aanrijdingen met reebokjes”, vertelt een medewerkster van de Dierenambulance. “Dus weggebruikers let op en anticipeer waar nodig.”

Dat er juist in deze periode veel aanrijdingen gebeuren is volgens de Dierenambulance niet verwonderlijk. “Deze bokjes zijn vorig jaar ter wereld gekomen en moeten nu op eigen benen staan. Hun moeder is opnieuw zwanger geraakt en daarom is er geen ruimte meer voor de reebokjes. Zij moeten hun eigen leven op gaan pakken. Je ziet heel duidelijk dat het ene reebokje er makkelijker mee omgaat dan de ander. Zeker als het bijvoorbeeld aankomt op het oversteken van wegen.”