Dierenambulance vindt onthoofde knobbelzwanen aan Tjardaweg: ‘Waarom doet iemand dit?’

Foto: Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53012

Medewerkers van de Dierenambulance hebben in de afgelopen weken twee dode knobbelzwanen gevonden aan de Tjardaweg in Groningen. De dieren zijn moedwillig onthoofd.

Naast de onthoofding waren ook de poten van de dieren kaarsrecht afgesneden. Een ongeluk of een andere natuurlijke oorzaak voor de dood van de zwanen is uitgesloten, zo stelt de Dierenambulance: “Dit maakt ons boos en gefrustreerd. Waarom doet iemand dit? We zijn verdrietig en boos om het dierenleed waar we tijdens zo’n melding tegenaan lopen.”

Het is niet voor het eerst dat medewerkers van de Dierenambulance onthoofde zwanen hebben gevonden. In 2019 maakte de dienst ook al melding van eenzelfde incident bij Meerstad.

De Dierenambulance is op zoek naar tips over de onthoofding van de zwanen. Meldingen kunnen, ook anoniem, gedaan worden via een mail aan de Dierenambulance.