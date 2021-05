Dier in het water zorgt voor consternatie bij Dorkwerderbrug

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Hulpdiensten kwamen dinsdag aan het einde van de middag massaal in actie vanwege een vermeend persoon te water ter hoogte van de Dorkwerderbrug. Al snel bleek echter dat het niet om een persoon ging.

De melding van iemand die in het water zou liggen kwam rond 17.05 uur bij de hulpdiensten binnen. Behalve de duikers van de brandweer en twee ambulances werd ook het Mobiel Medisch Team, het MMT, opgeroepen. Zij kwamen per traumahelikopter naar Dorkwerd. “Omstanders zagen iets drijven en hebben daarop de hulpdiensten gebeld”, vertelt Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Er was in het begin flink wat paniek omdat men dacht dat er een lichaam in het water dreef.”

Huldiensten zijn eenmaal ter plaatse direct een onderzoek gestart. “Men heeft het uit het water kunnen halen. Al snel bleek dat het om een dood dier ging. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het het een steenmarter.” De hulpdiensten zijn daarop weer teruggekeerd naar de kazerne.