Dief ‘Groninger Van Gogh’ eind vorig jaar al in beeld, maar recherche liet verdachte vrij rondlopen

Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar - Van Gogh - Foto: Groninger Museum

De politie zou Nils M., de verdachte voor de roof van het Van Gogh-schilderij Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen, al vanaf juni vorig jaar op het spoor zijn. Dat meldden opsporingsbronnen donderdagmiddag aan De Telegraaf. Het werk, eigendom van het Groninger Museum, werd in maart van vorig jaar gestolen uit Museum Singer in Laren.

De recherche kwam Nils M., een bekende van politie en het OM als kunstrover en plofkraker, op het spoor dankzij het 26Lemont- onderzoek naar de Franse telefoonprovider EncroChat. Dit versleutelde berichtensysteem voor mobiele telefoons wordt veelal gebruikt door criminelen.

Eind vorig jaar kwam M. in beeld bij de politie als de mogelijke rover van het schilderij, maar de recherche besloot de in Parijs geboren verdachte vrij rond te laten lopen. Op deze manier hoopten de politie-onderzoekers dat M. de recherche naar de gestolen Van Gogh zou leiden, evenals naar het schilderij De lachende jongens van Frans Hals. Begin april besloot de recherche om de 58-jarige M. alsnog in te sluiten.

Hoewel de doeken niet werden teruggevonden, kwam de politie via M. wel verder in de zoektocht. Informatie die M. aan de recherche verschafte, weliswaar onbewust, leidde de politie-onderzoekers naar een cocaïnebende, met als hoofdverdachte Peter K. uit Amersfoort. K. bemiddelde volgens justitie bij de teruggave van de Van Gogh, om zo strafvermindering te krijgen.

‘Kunstdetective’ Arthur Brand laat in De Telegraaf optekenen dat beide verdachten het spoor van de Van Gogh waarschijnlijk zijn kwijtgeraakt en niet weten waar het werk nu is. Ook Brand zelf heeft op dit moment geen idee over de huidige locatie van het doek.