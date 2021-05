Deuren The Market Hotel geopend: kijk hier hoe het er van binnen uitziet

Het Market Hotel aan de Grote Markt werd afgelopen zaterdag geopend. Samen met wethouder Paul de Rook en zijn vrouw, Tweede Kamerlid Anne Kuik, nam OOG TV een kijkje in het nieuwe, ultramoderne hotel.

Hoewel het hotel met historische trapgevels werd ontworpen door de Berlijnse architect Thomas Müller, is er niets ouds aan het aan de oostzijde van de Grote Markt. The Market Hotel heeft geen gasaansluiting en wordt verwarmd en gekoeld met elektrische pompen. De helft van het dak bestaat uit zonnepanelen en er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van led-verlichting. Verder dragen de medewerkers duurzame bedrijfskleding geproduceerd van reststoffen.

The Market Hotel heeft op de begane grond een groot restaurant met twee terrassen aan de Grote Markt en de Nieuwe Markt en een eigen bakkerij. Er zijn 123 hotelkamers, verdeeld over zes verdiepingen. Het hotel biedt een wellnesscentrum en 160 vierkante meter vergaderruimte, verdeeld over meerdere zalen. Op het dak wordt een terras gerealiseerd met een panoramisch uitzicht over Groningen.

Wethouder Paul de Rook en zijn vrouw, Tweede Kamerlid Anne Kuik, openden het hotel, onder het toeziend oog van Harry en Jennifer Westers, eigenaren van de WestCord hotelgroep.

Anne Kuik en Paul de Rook openen het hotel – Foto: Westcord Hotels