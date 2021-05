Dertigjarige man aangehouden voor meerdere inbraken in Groningen en Drenthe

nieuws

Foto: S_Salow via Pixabay

De politie in Groningen heeft een dertigjarige man aangehouden in de Stad voor meerdere woninginbraken in Groningen en Drenthe. Dinsdag werd bekend dat het voorarrest van de man met negentig dagen wordt verlengd.

De aanhouding vond plaats op dinsdag 20 april jongstleden. De politie kwam de man op het spoor door een DNA-match met sporen bij één van de inbraken, die in Groningen-Zuid plaatsvond. De inbraken vonden plaats tussen afgelopen december en maart.

Hoewel de man geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, zijn tijdens een doorzoeking van de woning in Groningen waar de man op 20 april verbleef, wel goederen aangetroffen welke te herleiden zijn naar eerder gepleegde inbraken.

De verdachte wordt, naast de inbraken in Noord-Nederland, ook gezocht voor soortgelijke strafbare feiten elders in Europa.