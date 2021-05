Demonstratie tegen stook biomassa in Eemshaven bij provinciehuis

nieuws

Wickey via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

De Partij voor de Dieren organiseert aanstaande woensdag een demonstratie tegen de stook van biomassa in de kolencentrale van RWE in de Eemshaven. Deze demonstratie vindt plaats bij het Provinciehuis aan het Martinikerkhof.

De provincie Groningen heeft in maart toestemming gegeven voor de stook van extra biomassa in de centrale. Daarmee gaat de stook omhoog van 15 naar 30 procent. Volgens de deelnemers aan de protestactie betekent dat niet alleen dat snoeiafval in biomassacentrales verdwijnt, maar veelal ook boomstammen van gezonden bomen uit (oer)bossen in Nederland, Canada en de Oostbloklanden.

De demonstratie vindt aanstaande woensdag plaats, omdat er op deze dag commissievergadering is over het onderwerp. Op 26 mei wordt het onderwerp behandeld tijdens de Statenvergadering, waarin de PvdD één of twee moties wil indienen.

De demonstratie vindt woensdagochtend om 08.30 uur plaats bij het Provinciehuis, langs de aanrijroute.