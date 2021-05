“De zure appel is bijna op, vanaf komend weekend aanhoudend zonnig lenteweer”

nieuws

De lente verloopt tot nu toe koud en regenachtig. OOG-weerman Johan Kamphuis verwacht dat daar verandering in gaat komen.

Hoi Johan! Wat gaat er volgens jou veranderen?

“Als we kijken naar de voorjaarsdagen die achter ons liggen dan zien we dat die dagen gedomineerd werden door regen en lage temperaturen. Dit wordt veroorzaakt door het stromingspatroon waar ons land in ligt. Ik verwacht dat dit grootschalige stromingspatroon over de kop gaat en dat hogedruk vanaf het einde van de komende week haar invloed uit gaat breiden over ons land.”

De komende dagen merken we daar dus nog weinig van?

“Klopt. Vanmiddag zien we dat de zon geregeld doorbreekt en dat de buien verdwijnen. Het midden en Drenthe hebben nog het langste last van de regen. Elders zo nu en dan zon met een maximumtemperatuur van 15 graden. Op Pinkstermaandag krijgen we in de ochtend te maken met regen, daarna wordt het droog. Dat is tijdelijk want vanuit het zuidwesten komen in de loop van de middag nog een paar buien opzetten. Met ook zo nu en dan zon wordt het 14 tot 17 graden. De hoogste maximumtemperaturen in het oosten van het land. Daarbij staat er niet al te veel wind uit het zuiden.”

Wat kunnen we de dagen na Pinksteren verwachten?

“Op dinsdag hebben we te maken met buien. Ook op woensdag zijn er buien. Op donderdag is er kans op een bui maar laat de zon zich ook zien. De maximumtemperatuur ligt op deze dagen rond de 14 of 15 graden. Vanaf vrijdag gaat het roer voorzichtig om. De lage temperaturen in ons land zijn een gevolg van bellen met koude lucht die boven ons land hangen. Die gaan langzaam afgevoerd worden. Tegelijkertijd zien we dat we de luchtdruk gaat stijgen. Vrijdag zal al droog gaan verlopen en met meer zon komt de maximumtemperatuur op 16 tot 19 graden te liggen.”

En dat gaat in het weekend een vervolg krijgen?

“Ja. Ik verwacht dat het in het weekend vrijwel overal droog gaat blijven. Het is daarnaast rustig weer. Het is wisselend bewolkt met vooral op zondag veel zon. Op zaterdag wordt het 16 tot 18 graden en zondag 18 tot 22 graden waarbij de hoogste temperaturen in Limburg gemeten gaan worden. Tegelijkertijd kunnen we spreken van vriendelijk lenteweer. Na het weekend is er een behoorlijke kans dat het lenteweer aanhoudt en dat het wellicht zelfs nog wat warmer gaat worden. De zure appel lijkt dan ook bijna te zijn opgegeten.”

Meer informatie en achtergronden bij het weer vind je op deze pagina.