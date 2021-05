“De woorden van Rutte klonken positief, maar ook met een slag om de arm”

nieuws

Positief, maar toch ook een slag om de arm houden. Dat is de reactie van Willy Hazekamp van Fitness Ten Boer op de persconferentie van het demissionaire kabinet dinsdagavond.

Premier Rutte (VVD) maakte bekend dat als het aantal ziekenhuisopnames en het aantal besmettingen blijft dalen, er vanaf volgende week woensdag versoepelingen mogelijk zijn. Onder andere sportscholen krijgen dan ruimte om weer klanten te ontvangen. “We krijgen aanstaande maandag pas officieel duidelijkheid”, vertelt Hazekamp. “Dan geven ze groen licht of er wordt op een pauze-knop gedrukt.” De fitness-instructeur heeft de persconferentie op de televisie gevolgd. “Ik vond het gesprek op zich best wel positief. Er sprak een gevoel van hoop uit, dat er een nieuwe fase voor de deur staat. Hoewel er nog geen honderd procent garantie kan worden gegeven. Ik denk dat het reëel is.”

Lange rijen in de winkelstraat

Of de versoepelingen doorgaan. “Ik hoop het. Maar toevallig was ik vorige week even in Stad. Ik moest even wat halen. Ik zag dat het in de winkelstraat toen ontzettend druk was, dat mensen in lange rijen voor de winkels stonden waarbij de één wel een mondkapje droeg, en een ander niet. Ik moest tijdens de persconferentie daar even aan denken toen Rutte het over Koningsdag had. Dat die dag tot verschillende nieuwe coronaclusters heeft geleid. Dat is wat we niet moeten willen.”

Strenge maatregelen

Toch heeft Hazekamp veel zin om de deuren van Fitness Ten Boer weer te openen. “Ik heb de afgelopen periode veel berichtjes van mensen ontvangen die weer graag willen sporten, die het missen. Het sporten an sich maar ook vanwege het praatje.” Mocht het kabinet haar fiat geven dan zullen er nog wel strenge maatregelen gelden. “Er zal een maximumaantal bezoekers gelden. Voor mij betekent het dat er zo’n tien tot twaalf personen tegelijk naar binnen kunnen. Ik ben er blij mee. Voor grote sportscholen die wel 150 sporters kunnen herbergen, pakt het nadelig uit. Zij zitten gebonden aan een maximumaantal van dertig. Daarnaast werken we met reserveringen en check-gesprekken bij binnenkomst.”