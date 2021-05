De Vrije Student wil aanwezigheidsplicht voor studenten afschaffen

nieuws

foto: André Huitenga

De fractie van De Vrije Student wil de aanwezigheidsplicht voor studenten volledig afschaffen in het volgende collegejaar.

De universiteitsraadspartij wil dat studenten meer regie krijgen over de manier waarop men studeert. Een aanwezigheidsplicht past daar volgens de partij niet in. Het standpunt staat haaks op die van het universiteitsbestuur, want zij willen studenten volgend jaar juist zoveel mogelijk naar de universiteit halen. “Studenten kunnen prima zelf bepalen hoe ze hun studie in willen richting”, zegt fractievoorzitter David Jan Meijer. “De één heeft behoefte aan fysieke colleges, de ander weer aan digitale lessen. Ook heeft niet iedereen behoefte aan wekelijkse colleges, of heeft daar door een bijbaan of een rol bij een studentenvereniging geen tijd voor.”

Flexstuderen

De partij is erg geïnteresseerd in de mogelijke invoering van het flexstuderen. Dit is een model waarin studenten zelf kunnen bepalen hoeveel vakken ze per jaar volgen. Daarbij betalen ze ook per vak, maar nooit meer dan het wettelijk vastgestelde collegegeld. “Flexstuderen is een fantastische kans voor alle studenten die nog iets extra’s naast hun studie willen doen, of in omstandigheden zitten waardoor ze niet fulltime kunnen studeren. De student aan het roer van zijn eigen studie, in plaats van een commissie die dat voor honderden bepaalt.”

Brief aan informateur

Om die reden pleit De Vrije Student er voor dat de universiteit de aanwezigheidsplicht zo snel mogelijk afschaft en flexstuderen op de kortst mogelijke termijn mogelijk maakt. Hierover werd al eerder een brief gestuurd aan informateur Herman Tjeenk Willink. “Studenten moet je zoveel mogelijk vrij laten in hun studententijd. Wij kiezen voor vrijheid, niet voor betuttelonderwijs.”