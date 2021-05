De Vrije Student hekelt zich aan houding Groninger Studentenbond

nieuws

Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

Universiteitsraadspartij De Vrije Student hekelt zich aan de houding van de Groninger Studentenbond, de GSb, in de werkdrukdiscussie op de Rijksuniversiteit Groningen, de RuG.

Volgens de fractie komt de studentenbond niet met oplossingen en bemoeilijkt hun werkwijze het bereiken van een oplossing. “De werkdruk van medewerkers en de groei van het aantal studenten zijn jaarlijks reden tot zorg voor alle betrokkenen op de universiteit”, zegt fractievoorzitter David Jan Meijer. “Daarom werken we samen om deze problemen zo goed mogelijk het hoofd te bieden. Het uitvergroten van tegenstellingen door populistische leuzen als ‘vol=vol’ op publieke voorzieningen te kalken, draagt daar niet aan bij. Deze slogan komt rechtstreeks uit de koker van Hans Janmaat.”

Eigen ruiten ingooien

Meijer hoopt dat de studentenbond, net zoals voorgaande jaren, haar verantwoordelijkheid pakt door weer deel te nemen aan het beleids- en besluitvormingsproces. “Met deze acties gooi je je eigen ruiten in en laat je kansen voor studenten liggen. Je kunt je niet opstellen als een studenten Messias, maar zult met alle stakeholders in gesprek moeten gaan om dingen voor elkaar te krijgen.” Meijer sprak de afgelopen periode met het ministerie van Onderwijs, Kamerleden en het Universiteitsbestuur over werkdrukverlaging, buitenlandse inmenging en de studiefinanciering. “Iedereen wil in gesprek over de bestaande problematiek, die kansen moet je pakken. Anders doe je gewoon je werk niet.”

Maarten Luther

Daarnaast hekelt De Vrije Student de vergelijking die de GSb maakt met Maarten Luther. “Maarten Luther had een duidelijke oplossingsgerichte boodschap aan de kerk, maar werd niet gehoord. Hij had alle kansen die de GSb nu krijgt, met beide handen aangegrepen.”