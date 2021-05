De Suikerzijde krijgt openbare basisschool

nieuws

Er komt een openbare basisschool in de nieuwe wijk De Suikerzijde. Openbaar Onderwijs Groningen heeft hiertoe bij de gemeente een verzoek ingediend. Dat is nodig om te worden opgenomen in het Plan van Scholen.

De school krijgt een plek in het deelgebied Noord van De Suikerzijde. Voor dit stadsdeel wordt een snel oplopend aantal bewoners verwacht, van 575 over vier jaar, tot 1575 over acht jaar. Het aantal kinderen dat naar het openbaar basisonderwijs gaat, stijgt van ongeveer 37 over vier jaar, tot 231 in het jaar 2029.

Volgens Openbaar Onderwijs Groningen voldoet de basisschool aan de stichtingsnorm, en zal ze ook na het jaar 2025 ruimschoots blijven voldoen aan de instandhoudingsnorm. Daardoor kan de school in het Plan van Scholen worden opgenomen, en zogenoemde Rijksbekostiging ontvangen.