De Stadswandeling: ”Het Scholtenhuis kreeg de bijnaam: het voorportaal van de hel”

Door de coronacrisis wandelen Groningers wat af. In de twintigste aflevering van de Stadswandeling bezoeken Beno Hofman en Mirre van de Klok de Grote Markt.

De Grote Markt is het centrale punt van het centrum van Groningen. Het plein wordt gedomineerd door het Stadhuis en de Martinitoren. Beno vertelt dat na de Tachtigjarige oorlog in 1648 de top van de toren is afgebrand omdat er wat fout ging met het afsteken van vuurwerk.

Beno en Mirre staan ook stil bij grand café De Drie Gezusters en de noord- en oostkant van de Grote Markt. In 1945 zijn deze twee kanten verwoest tijdens de Bevrijding van de stad. Ook het beruchte Scholtenhuis wordt besproken.

Tot slot wordt er tijdens deze aflevering van de Stadswandeling aandacht besteed aan de studentenvereniging Vindicat atque Polit.

In de volgende aflevering bezoeken Beno en Mirre de wijk Vinkhuizen.