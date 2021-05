De Stadswandeling: ”Er is hier ergens een mysterieuze buurttuin te vinden”

Door de coronacrisis wandelen Groningers wat af. In de 23e aflevering van de Stadswandeling bezoeken Beno Hofman en Mirre van de Klok de Oosterpoortbuurt.

De Oosterpoortbuurt is vernoemd naar de poort die eeuwen geleden in het zuiden van het centrum heeft gestaan, namelijk de Oosterpoort. In 1874 is de Oosterpoort definitief afgebroken.

In deze aflevering van de Stadswandeling besteden Beno en Mirre aandacht aan een buurttuin die midden in de wijk te vinden is. Hier heeft vroeger een school gestaan maar nu zijn er alleen nog reünies van over. Een indrukwekkend schouwspel!

Beno en Mirre gaan ook onder andere langs het bekende café de Kroeg van Klaas. Ook wordt er door verschillende idyllische straatjes gewandeld zoals de Sofiastraat.

In de volgende aflevering van de Stadswandeling wordt het gebied rond het Harmoniegebouw besproken. Dit in het kader van het jaar van Aletta Jacobs.