De Stadswandeling: ”Deze kogels zijn geschoten in 1672 tijdens het Beleg van Groningen”

Door de coronacrisis wandelen Groningers wat af. In de 22e aflevering van de Stadswandeling bezoeken Beno Hofman en Mirre van de Klok het Gedempte Zuiderdiep.

Het Gedempte Zuiderdiep is een straat in het centrum van Groningen. Er zit ‘diep’ in de straatnaam omdat het voorheen een gracht was. In 1880 werd de gracht deels gedempt.

In deze aflevering van de Stadswandeling staat Beno en Mirre stil bij het ontstaan van de WEEVA. WEEVA staat voor ‘Woon- En Eethuis Voor Allen’ en werd in 1871 gesticht voor Groningers met een kleine portemonnee.

Beno vertelt ook waar de naam van café de Oude Wacht vandaan komt. Dit heeft te maken met de vele bussen die al jaren gebruik maken van het Zuiderdiep.

Een paar panden naast café de Oude Wacht zit bar ‘1672’. Dit is vernoemd naar het Gronings Ontzet. Aan de voorkant van het pand zijn zelfs oude kogels te vinden die afkomstig zijn uit deze periode.

Beno en Mirre staan ook nog stil bij het oude pand waar het Dagblad van het Noorden in was gevestigd.

Volgende week bezoeken Beno en Mirre de Oosterpoortwijk.