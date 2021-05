De Stadswandeling: ”De Badstratenbuurt is de kleinste buurt van Groningen”

Door de coronacrisis wandelen Groningers wat af. In de negentiende aflevering van de Stadswandeling bezoeken Beno Hofman en Mirre van de Klok de Badstratenbuurt.

De Badstratenbuurt is de kleinste buurt van Groningen. Aan het eind van de 19e eeuw werd de buurt door Klaas Mesdag gesticht. Hij bezat de grond waar de buurt nu op is gebouwd. Klaas Mesdag is de vader van de bekende schilder Taco Mesdag.

In deze aflevering van de Stadswandeling staan Beno en Mirre stil bij een struikelsteen die in de buurt te vinden is. Een struikelsteen is een steen die voor een pand ligt waar in tijden van de Tweede Wereldoorlog Joden hebben gewoond. Deze Joodse mensen hebben allemaal de oorlog niet overleefd. Beno vertelt het verhaal van Jeanne Godfried.

Uiteindelijk komen Beno en Mirre aan bij het oude badhuis. Dit badhuis, inclusief verschillende buitenzwembaden, is op initiatief van Levy Ali Cohen gesticht. Om deze reden heet de buurt ook de Badstratenbuurt.

In de volgende aflevering bezoeken Beno en Mirre de Grote Markt.