“De show overtrof al mijn verwachtingen, wat een apotheose”

Presentatrice Chantal Janzen reikt de prijs uit aan de band Måneskin uit Italië. Foto: Nathan Reinds/NPO/NOS/AVROTROS

Alle ogen waren zaterdagavond gericht op Rotterdam waar de grote finale van het Eurovisie Songfestival plaatsvond. Songfestivalliefhebber John Philipse uit Groningen heeft er van genoten.

Hoi John! Hoe kijk je terug op het festival?

“Het was echt geweldig. We hebben een hele mooie avond gehad. Wel heel jammer dat Jeangu Macrooij nul punten kreeg van het publiek. Ik vind dat hij veel meer verdiend heeft. De puntentelling verliep sowieso heel bizar. Dat er vier landen op rij nul punten kregen. Ik dacht echt, wat is dit? Wat gebeurt er? Het hoogtepunt voor mij was het optreden van Frankrijk. Dat vond ik echt heel mooi. Wel bizar dat Italië uiteindelijk gewonnen heeft.”

Even terug naar gistermiddag. Toen sprak ik je ook en toen vertelde je dat je het festival samen met een goede vriendin zou gaan kijken …

“Klopt. Ik vertelde toen ook dat ik de Europese vlag buiten zou hangen. Dat heb ik ook gedaan. Als buurtbewoners lawaaioverlast zouden ervaren, dan zouden ze gelijk weten waar ze terecht konden met klachten. Uiteindelijk is het stilgebleven aan de deur. Samen met mijn goede vriendin heb ik een hele leuke avond gehad. Met drankjes en hapjes hebben we genoten van een enorm goede show. Ik was ook echt onder de indruk van de presentatoren. Met name Chantal Janzen en Nikkie de Jager. De kwaliteit van Nikkie haar Engels, of eigenlijk is het Amerikaans, heeft veel indruk gemaakt. Zij hebben het echt heel goed gedaan. Petje af.”

Je liet vooraf weten dat je hoge verwachtingen had van de avond. Heeft de avond je uiteindelijk overtroffen?

“Ja, toch wel. Het was een hele mooie show. Wat een apotheose ook. Het projecteren van de Erasmusbrug in de studio, de rooftop-optredens. Ik denk dat we echt wel ons visitekaartje hebben afgegeven. Wel denk ik dat als er nog meer publiek bij had kunnen zijn, dat het nog indrukwekkender was geweest. Aan de andere kant is het natuurlijk al heel erg mooi dat er überhaupt publiek bij kon zijn.”

Uiteindelijk ging Italië er met de winst vandoor … vond je dat een smet op de avond?

“Nee, absoluut niet. Het is gewoon mijn smaak niet. Ik vind het ook niet een songfestivalnummer. Wat ik al zei, Frankrijk vond ik prachtig. En ook de inzending van Malta vond ik erg mooi. Die inzending had een hoog diversity-gehalte. En persoonlijk vind ik dat wel belangrijk dat dat uitgedragen wordt. Dat het niet uitmaakt of je nu groot of klein bent of dik of dun. Het is het out-of-the-box denken. Ik had ook verwacht dat het liedje hoger zou eindigen. En dat Italië uiteindelijk wint. Tjah. We hebben in het verleden vaker acts zien winnen waarvan je kunt denken hoe dan? Denk aan de inzending van Finland uit 2006 met de groep Lordi en Hard Rock Hallelujah.”

Volgend jaar vindt het songfestival in Italië plaats. Heb je al een idee wie er namens Nederland moet optreden?

“Davina Michelle. Zonder twijfel. Met een lied dat echt in haar stijl is. Wellicht aangevuld met DJ Garrix of DJ Tiësto. We hebben in Nederland zoveel goede artiesten rondlopen. Bij de editie van dit jaar zag je dat landen top-artiesten hadden ingevlogen uit andere landen om maar indruk te maken. Dat hoeven wij niet te doen. In dit land is er zoveel kwaliteit. Wat mij betreft doen we daar iets mee en zetten we echt een wereldact neer.”