De Jonge: “Versoepelen leidt tot versloffen naleving regels”

Foto: Martijn Beekman / rijksoverheid.nl

De versoepelingen van de coronamaatregelen die vorige week van kracht zijn geworden hebben er toe geleid dat mensen zich minder aan de regels houden. Dat heeft demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid dinsdag gezegd.

De Jonge zei dit tijdens een werkbezoek aan het Zuyderland-ziekenhuis in het Limburgse Sittard. “Kijk naar Koningsdag, de rijen voor de winkels”, vertelde De Jonge. “Versoepelen is beetje versloffen aan het worden.” Komend weekend komt een deel van het kabinet naar alle waarschijnlijkheid bijeen om te praten over de huidige coronasituatie en of er al gekeken kan worden naar stap twee van het openingsplan. Het Outbreak Management Team, het OMT, adviseerde dinsdag om pas nieuwe versoepelingen door te voeren als de instroom in de ziekenhuizen op weekbasis met minimaal twintig procent is gedaald.

Het RIVM liet dinsdag weten dat er een onverminderd hoge druk is op zowel de verpleegafdelingen als de Intensive Care’s. “Als versoepelen tot versloffen leidt, zitten we nog veel langer met volle ziekenhuizen en duurt het veel langer voordat we terugkeren naar de oude normaal. We zijn er nog lang niet”, aldus De Jonge.