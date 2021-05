De Jonge: ‘Anderhalvemeter half juni weg bij evenementen met toegangstesten’

nieuws

Foto: European People's Party via Wikimedia Commons (CC 3.0 SA)

Als de Tweede Kamer instemt met een voorstel om het mogelijk te maken sectoren te openen die alleen mensen toelaten met een negatieve coronatest, dan kunnen deze plekken mogelijk halverwege juni weer open, zonder dat mensen zich aan de anderhalvemeterregel hoeven te houden. Dat liet minister Hugo de Jonge donderdag weten.

Het schrappen van de maatregel op sommige plekken is wel afhankelijk van het succes met de pilotprojecten die nu lopen met de testen. Hoewel de testen geen uitkomst bieden voor alle openbare locaties, zouden afgesloten plekken met een beperkt aantal mensen weer ‘rendabel’ open kunnen als de toegangstesten succesvol worden toegepast.

De Tweede Kamer heeft donderdagavond haar steun uitgesproken voor het voorstel, zo meldt de NOS. Veel Kamerleden blijven echter met vragen zitten. Vragen over de kosten (er is 1,1 miljard euro begroot) en over de persoonlijke vrijheid van mensen. Sommige Kamerfractie willen niet dat mensen worden uitgesloten van het openbare leven, omdat ze geen test zouden willen ondergaan.