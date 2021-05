De Huiskamer in de Oranjebuurt gaat sluiten: “Maar wel op een hele bijzondere manier”

nieuws

Foto: google maps

De Huiskamer aan de Wilhelminakade in de Oranjebuurt gaat sluiten. Maar voor de deur dicht gaat vindt er nog één keer een theatervoorstelling plaats. Volgens initiatiefnemer Harry Bos gaat dat heel bijzonder worden.

Hoi Harry! Het einde nadert …

“Klopt. Maar je moet niet denken dat het als een donderslag bij heldere hemel komt hoor. We zijn de Huiskamer drie jaar geleden begonnen. Het was een burgerinitiatief dat geboren is als idee vanuit de G100-Oranjewijk. Voor het project konden we gebruik maken van het oude Mitra-pand. Deze slijterij stond leeg. We zijn op een dag naar de manager van de supermarkt gestapt en die liet ons weten dat we gebruik mochten gaan maken van de ruimte. Toen dachten we nog dat het misschien voor drie maanden zou zijn, maar inmiddels zitten we er al drie jaar.”

En daar komt nu dus een einde aan …

“Klopt. In augustus begint er een grote verbouwing waarbij de supermarkt een tijdje dicht zal zijn. Het Mitra-pand zal in deze verbouwing bij de supermarkt betrokken worden. Dus dat betekent dat wij het gebouw moeten verlaten. Volgende maand komt GoudGoed de meubeltjes ophalen die we drie jaar hebben mogen gebruiken, maar voor die tijd gaan we nog iets leuks doen. Op de valreep heb ik namelijk nog een hele toepasselijke theatervoorstelling gevonden die in de laatste week komt spelen.”

Een voorstelling van Marieke Giebels …

“Klopt. Zij komt uit de stad. Ze heeft een tijdlang bij De Noorderlingen gespeeld, is daarna gaan studeren aan de Toneelacademie in Maastricht en woont tegenwoordig in Amsterdam. De coronacrisis is haar niet in de koude kleren gaan zitten. Ze zit veel thuis en heeft weinig werk. Zij heeft nu een monoloog geschreven getiteld A God that Can Dance. Het is een monoloog die perfect past in onze locatie. Onlangs is ze hier komen kijken en ze was gelijk enthousiast. We hebben afgesproken dat in de eerste week van juni een aantal voorstellingen gegeven gaan worden. Dat zullen 1 op 1 voorstellingen zijn. Dus Marieke gaat haar monoloog brengen voor één bezoeker. En dat gaat ze een aantal keren, verspreid over een aantal dagen, doen.”

Afgelopen week stond er ook een lovende recensie over haar monoloog in De Volkskrant hè?

“Ja, die was erg positief. De monoloog kreeg van de recensent vijf sterren en werd omschreven als een ontroerende verzoeningspoging met een onafwendbaar afscheid. Ik denk dat het aanbieden van deze voorstelling een gepaste manier is waarbij we afscheid nemen van De Huiskamer. Een plek waar we een mooie tijd hebben gehad. Het was succesvol. Ik herinner me dat we eens een avond organiseerden over waterstof. Het was toen zo druk dat we dertig mensen weg hebben moeten sturen. Bij onze laatste voorstelling verwacht ik dat dat niet zal gebeuren, hoewel ik denk dat de beschikbare plekken snel uitverkocht zullen zijn.”

Reserveren kan door een mail te sturen naar dit mailadres.

Reserveren via: agodthatcandance@gmail.com Speeldata: woensdag 2 juni t/m zondag 6 juni, 3x per avond.

