Daisy Veenstra: “Pas op je pas, sta hem nooit af”

oogochtendshow

Steeds meer jongeren worden gestrikt als geldezel. Dat houdt in dat hun bankrekening wordt misbruikt om bijvoorbeeld geld wit te wassen. De rappende psycholoog Daisy Veenstra heeft hierover een rap uitgebracht.



Veenstra helpt regelmatig jongeren met de problemen waar zij tegenaan lopen, via een korte rap op haar TikTok account. Voor deze rap is Veenstra benaderd door de gemeente Westerkwartier, Sociaal Werk De Schans en de politie. Het komt steeds vaker voor, ook in onze gemeente, dat jongeren worden misbruikt als geldezel.

Pas goed op je pas

Het gaat daarbij om fraude met pinpassen, waarbij geld wordt witgewassen. De crimineel blijft buiten zicht en het lijkt alsof de jongere het geld gestolen heeft. Dit kan grote gevolgen hebben, vertelde Veenstra maandagochtend in de OOG Ochtendshow. Zo loopt de jongere grote kans een strafblad op te lopen. Daarnaast loopt de jongere ook het risico dat het 8 jaar lang geen bankrekening op naam mag hebben.

Aanlokkelijk maar gevaarlijk

Het wordt de jongere mooi voorgespiegeld. Er wordt door de criminelen een flink bedrag op de rekening geparkeerd, waarna het wordt opgenomen of wordt overgemaakt naar een andere bankrekening. De criminelen laten dan wat geld achter, waardoor de jongere geld krijgt voor bijvoorbeeld nieuwe kleding, mobieltje, enz. Dit geld komt echter vaak uit het criminele circuit. De constructie is zo opgezet, dat de criminelen buiten schot blijven en de jongere volledig verantwoordelijk kan worden gesteld voor het geldwitwassen.

Rap om te waarschuwen

Veenstra gebruikt haar TikTok account vaker om jongeren te helpen met hun problemen en hen een hart onder de riem te steken. Dit gebeurt in een 59 seconden durende rap. Omdat ze dit regelmatig doet en ook uit de regio komt, is ze voor dit project gevraagd.

Beluister het interview hieronder terug, dat maandagochtend in de OOG Ochtendshow plaatsvond, met aansluitend de rap Money Mule.