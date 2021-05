D66 Leeuwarden tegen demonstraties bij Groningse abortuskliniek

nieuws

De abortuskliniek van Stimezo aan de Radesingel - Foto: Google Maps - Streetview

D66 in Leeuwarden heeft vragen gesteld over de protesten bij de abortuskliniek aan de Radesingel in Groningen. Ook Friese vrouwen zouden hier last van hebben.

Anti-abortus activisten spreken vrouwen aan. Die voelen zich daardoor geïntimideerd. Burgemeester Schuiling zei onlangs na vragen van diverse partijen in de gemeenteraad dat hij de protesten niet kon verbieden.

Omdat er in Friesland geen abortuskliniek is, zijn vrouwen uit Leeuwarden aangewezen op Groningen. D66 Leeuwarden wil dat de demonstranten elders gaan staan voor de veiligheid van de bezoekers aan de kliniek. De partij wil dat het gemeentebestuur van Leeuwarden er bij de Groningse collega’s op aan gaat dringen om een soort van bufferzone rond de kliniek te maken tegen de demonstranten.