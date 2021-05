Crowdfundingsactie om Boris (4) te kunnen opereren in Amerika

nieuws

Voor de 4-jarige Boris is er een crowdfundingsactie opgezet om hem een medische behandeling in Amerika te kunnen geven. Foto: eigen foto

Een bedrag van 60.000 euro. Dat geldbedrag wil men ophalen met een crowdfundingsactie om de 4-jarige Boris uit Haren een medische behandeling te kunnen geven in Amerika.

“De actie is een aantal dagen geleden online gezet”, vertelt Mark van Dijken, die goed bevriend is met de ouders van Boris. “We zijn overweldigd door alle reacties. De eerste dagen liep het storm. Inmiddels hebben we al ruim 40.000 euro opgehaald. Om ook het resterende bedrag bij elkaar te halen hebben we de media benaderd. Het houden van bijvoorbeeld een sponsorloop in deze coronaperiode is lastig, dus daarom proberen we de actie op een andere manier onder de aandacht te brengen.”

“Het liefst is hij de hele dag in zijn rolstoel aan het crossen”

De crowdfundingsactie is opgezet voor Boris uit Haren. Tijdens de zwangerschap heeft Boris zuurstoftekort gehad waardoor hij hersenschade heeft opgelopen. De officiële diagnose heet Cerebrale Parese. Het gevolg is dat Boris ernstig motorisch beperkt is en volledig afhankelijk is van anderen. Hij is spastisch in beide benen en armen en heeft daarom weinig controle over zijn bewegingen. Zonder de geplande operatie zal Boris in de toekomst dan ook meerdere spierverlengende operaties en heupoperaties te wachten staan. Zijn beperkingen zijn voornamelijk op het motorische vlak. “Iedereen die Boris kent zal beamen dat hij een extreem sociaal, muzikaal, vrolijk en grappig ventje is, die het liefst de hele dag in zijn elektrische rolstoel aan het crossen is”, schrijven zijn vader en moeder op de crowdfundingspagina.

Zenuwen doorsnijden

Om de spasticiteit te verminderen bestaat er een medische ingreep. Deze operatie heet Selectieve Dorsale Rhizotomie, SDR. Bij deze operatie worden er selectief bepaalde zenuwen in de onderrug doorgesneden die teveel signalen doorsturen naar de spieren. De operatie kan in Nederland worden uitgevoerd, maar Boris komt hier niet voor in aanmerking. In Nederland is het een vereiste dat het kind zelfstandig kan zitten en kruipen, en dat is bij Boris niet het geval. In Amerika zijn de richtlijnen anders. Na een intensieve screening is er groen licht gegeven om Boris in de aanstaande herfst te opereren. De operatie zal uitgevoerd worden in een ziekenhuis in Saint Louis.

De familie zal een maand lang in Amerika verblijven. Na de operatie volgen er drie weken waarbij de jongen elke dag intensieve fysiotherapie zal krijgen. “Het wordt een intense reis, maar wij zijn er 100% zeker van dat we deze ‘life changing operatie’ Boris niet willen en mogen onthouden.”

Meer informatie over de crowdfundingsactie vind je op deze pagina.