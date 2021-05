‘Coronahotel’ voor asielzoekers in Haren blijft open tot en met november

nieuws

Bron GoogleMaps

Het voormalige Nescio Hotel aan de Emmalaan in Haren blijft tot en met november beschikbaar voor het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers als quarantainelocatie. Dat liet het COA donderdagmiddag weten aan RTV Noord.

Hoewel de grote vaccinatiecampagne voor asielzoekers volgende week van start gaat in de drie noordelijke provincies, heeft het COA toch besloten om het hotel langer aan te houden als uitwijklocatie.

Sinds de quarantainelocatie in oktober vorig jaar werd geopend, werden er verschillende keren groepen mensen verplaatst vanuit verschillende opvangcentra voor asielzoekers in Noord-Nederland. In totaal is er plek voor honderd mensen op de bovenste verdieping van het hotel. De tijdelijke bewoners mogen het terrein niet af tijdens de quarantaineperiode.