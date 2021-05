“Collega’s blijven dicht, maar door wetsartikelen te bestuderen kunnen wij gewoon open”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Muziekorganisatie Noord, de MON, aan de Bieslookstraat in de stad Groningen is sinds afgelopen week weer open. Dit kan omdat dit onlangs in een wettekst stond die in de Staatscourant gepubliceerd stond.

“Open klinkt alsof alles weer volledig draait, maar dat is niet zo”, vertelt eigenaar Ruud de Vries. “We doen het heel voorzichtig aan, en we houden ons aan de basismaatregelen. Zo zijn er looproutes en handpompjes en moeten mensen bij klachten thuis blijven.” Toch klinkt het gek. Een gebouw waar gemusiceerd en gedanst wordt terwijl premier Mark Rutte (VVD) daar niks over heeft gezegd dat er voor deze bedrijven versoepelingen gelden. “Hij heeft er inderdaad ook niks over gezegd. En daar begint ook dit bijzondere verhaal. Een bijzonder verhaal met een bijzonder resultaat als gevolg van goed lezen.”

Uitzondering

“Als we puur naar de persconferenties luisteren dan mogen we met dertig man in een zaal en mogen maximaal twee mensen bij elkaar zitten. Daar heb ik als bedrijf helemaal niks aan. Ik snap wel dat het zo gecommuniceerd wordt, want het is gericht op de dansscholen die met deze regel open kunnen. Maar in mijn bedrijf wordt ook muziek gemaakt, door bandjes en door orkesten. Vorige week kwam een collega bij me en die zei, je moet eens kijken naar deze tekst. Hij had de Staatscourant bij zich waarin stond dat er geen groepslessen mogen worden gegeven. Een uitzondering geldt echter voor personen die op amateurniveau podiumkunsten bedrijven.”

Dat zou dus betekenen dat jij open kunt?

“Ja precies. En ik dacht, wat gek, want ik heb niemand daar iets over horen zeggen. Voor de zekerheid heb ik contact gezocht met de Veiligheidsregio. Want het laatste wat ik wil is dat ik open ga en dat we de poppen aan het dansen hebben. De Veiligheidsregio liet weten dat het om een corona gerelateerde vraag ging en dat ik daarom bij de gemeente moest zijn. Dus ik de gemeente bellen. De medewerker daar zei, we snappen je vraag maar bel het RIVM maar. Toen heb ik gezegd, dat ga ik niet doen. Want het RIVM verwijst weer naar de Veiligheidsregio en dan zijn we weer rond en ben ik geen stap verder. De medewerker van de gemeente liet daarop weten een rondje te gaan bellen langs Handhaving en ambtenaren van Juridische Zaken.”

Bevestiging per mail

“Een dag later, op 26 mei, werd ik teruggebeld. Ik kreeg toen een ja en nee antwoord. Ja, ik mag open voor dertig man en groepjes van twee. Meer niet. Ik laat me alleen niet zo makkelijk uit het veld slaan en heb gevraagd of ze die tekst van de Staatscourant er bij wilde pakken. Toen kon er niet anders geconcludeerd worden dat het mag. Dat ik weer open kan. Daarop heb ik ook een mail gekregen van de gemeente waarin het bevestigd wordt.”

Ik proef verbazing?

“Ja, absoluut. Want collega’s in de stad zijn nog gewoon gesloten. Zij houden zich aan de regels van het openingsplan. Klaarblijkelijk weet men niet wat er in de Staatscourant heeft gestaan. In het land ken ik wel verhalen van vergelijkbare bedrijven in Utrecht en Gelderland die open zijn, maar hier in het Noorden niet. Maar ik kan je verzekeren dat ik ontzettend blij ben. Het water stond ons de afgelopen weken niet meer aan de lippen, we waren echt aan het verzuipen. Dus ik ben ontzettend blij dat er weer iets kan. En zoals ik al zei, we doen het heel voorzichtig en rustig aan. Maar iedereen is zo blij joh.”

Ben je niet bang voor problemen?

“Het laatste wat ik wil zijn problemen. Voor de zekerheid heb ik alle papieren in een mapje gestopt. Als mensen van de Handhaving komen dan kan ik ze dat gelijk laten zien. Maar mijn voornaamste oproep is dat bedrijven die ook in deze sector actief zijn, toch om zich heen moeten gaan kijken. Als het voor mij geldt, dan geldt het ook voor hun.”

MON

Muziekorganisate Noord is een muziekcentrum in Groningen dat over 13 oefenruimtes, 1 grote koorruimte en 1 grote orkestruimte beschikt.