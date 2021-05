Collectebus Giro 555 vraagt aandacht voor coronasituatie armere landen

De collectebus van Giro 555 heeft vanmiddag bij de vaccinatie drive-in op Kardinge aandacht gevraagd voor de situatie van armere landen. In Nederland is de vaccinatie campagne aardig op stoom aan het komen. Gisteren werd dan ook al de 7 miljoenste prik gezet. In armere landen is dit totaal anders.

Volgens Jos de Voogd van Giro 555 heeft de actie twee doelen. “We willen helpen bij vaccineren in armere landen, maar ook noodhulp bieden in landen waar de zorg overbelast dreigt te raken.” Volgens Ger Siegers van het UMCG kan het een probleem vormen als sommige delen van de wereld niet gevaccineerd wordt. “We houden dan de kans dat er andere mutaties van het virus gaan komen die wel bestand zijn tegen onze vaccins.”

Knuffel

Stadsdichter Myron Hamming droeg tijdens de bijeenkomst een gedicht voor. Hij zei onder andere dat we als land verschillende stoten hebben gehad, maar ook dat het licht aan het einde van de tunnel zichtbaar is. Ook Hamming kijkt dan uit naar zijn eigen vaccinatie. “Het is maar iets kleins, maar ik ging altijd weg door mijn ouders een knuffel te geven. Dat doe ik nu al meer dan een jaar niet. Het is iets wat ik mis en waar veel mensen zich in kunnen herkennen denk ik.”

Voorlichting

Niet alleen het vaccineren moet nog op gang komen in de armere landen, maar ook de voorlichting. “Mensen nemen natuurlijk niet zomaar een vaccin tot zich. Het gaat een lastige logistieke operatie worden, maar we proberen naast de steden ook het platteland te bereiken,” zo zegt De Voogd. Mensen kunnen via giro555.nl hun donatie doen.