Coalitie ziet plan Drafsport 2.0 niet zitten, oppositie verontwaardigd

nieuws

Foto: Bas Huybers

De coalitie in de Groningse gemeenteraad ziet het plan Drafsport 2.0, dat door de Koninklijke Harddraverij en Renvereniging is opgesteld, niet zitten. Dat bleek woensdagavond tijdens een gemeenteraadsvergadering.

De huidige coalitie wil de drafbaan in het Stadspark omtoveren tot een groot evenemententerrein. Vorig jaar september stemde de gemeenteraad in met het plan om de huurovereenkomst met de KHRV op te zeggen. Een aantal oppositiepartijen wilde het woensdagavond toch opnieuw over de drafbaan hebben, ook omdat de vereniging het plan Drafsport 2.0 heeft opgesteld. In dit plan worden vrijwel alle huidige gebouwen gesloopt maar blijft wel de sintelbaan liggen. Het idee is om elk jaar een aantal wedstrijddagen te kunnen organiseren, waarbij in andere perioden het terrein voor andere doeleinden gebruikt kan worden.

Sintelbaan moet verhard worden

Wethouders Inge Jongman (ChristenUnie) en Glimina Chakor (GroenLinks) lieten echter weten dat ook in een uitgeklede vorm de paardensport niet gecombineerd kan worden met de plannen van het college voor een evenemententerrein. Probleem is de sintelbaan. Om paardenraces te kunnen houden is een baan nodig die uit zand en steenkool bestaat. Om concerten te houden met tienduizenden bezoekers moet de baan echter verhard worden.

Teveel onduidelijkheden in het plan

Tijdens de vergadering schaarde de coalitie zich achter de wethouders. De oppositie, met uitzondering van de Partij voor de Dieren, reageerde verontwaardigd. Fractievoorzitter Ton van Kesteren van de PVV vindt het jammer dat er op zo’n manier wordt afgerekend met een oude Groningse traditie. Volgende maand wordt definitief een knoop doorgehakt over de drafbaan. Fractievoorzitters Amrut Sijbolts van de Stadspartij en Yaneth Menger van 100% Groningen lieten weten dat er nog teveel onduidelijkheden zijn in het plan. Zij vinden daarom dat er nog geen besluit kan worden genomen.