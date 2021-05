Chloortabletten veroorzaken vreemde lucht in Martini Ziekenhuis; IC-patiënten tijdelijk verplaatst (update)

nieuws

Foto: Joey Lameris (112 Groningen)

Een deel van het Martini Ziekenhuis in Groningen is maandagmiddag afgezet, omdat er een vreemde lucht werd geroken op één van de afdelingen. Deze lucht werd veroorzaakt door chloortabletten. Een deel van de IC-patiënten werd daarom tijdelijk verplaatst.

De brandweer schaalde het incident op tot ‘Grote Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen’ (GRIP-1). Het kwam daarom met veel eenheden ter plaatse om het incident te onderzoeken.

Brandweerlieden in beschermende kleding verrichtten metingen in het gebouw. De geur werd uiteindelijk teruggeleid tot een aantal chloortabletten in een potje. Deze werden door brandweerlieden naar buiten gebracht.

Volgens een woordvoerder van de brandweer zijn meerdere afdelingen in het ziekenhuis tijdelijk ontruimd. Er zijn geen slachtoffers gevallen, zo stelt de brandweer. Eem aantal patiënten op een IC-afdeling in het ziekenhuis werd tijdelijk verplaatst. Onder hen bevonden zich een aantal patiënten met het coronavirus. Inmiddels worden de getroffen afdelingen geventileerd.

Rond 15.15 uur voerde de brandweer een laatste controle uit op de aanwezigheid van de stof. Daaruit bleek deze niet meer aanwezig te zijn. De situatie werd daarom teruggeschaald en kort daarop vertrokken de hulpdiensten bij het ziekenhuis.

Reactie Martini Ziekenhuis

“Een op chloor gebaseerd schoonmaakmiddel in de schoonmaakkamer van de Intensive Care heeft gelekt”, zo stelt het ziekenhuis in een verklaring. “We hebben een deel van onze IC ontruimd om er voor te zorgen dat patiënten en medewerkers hier geen hinder van ondervonden. De IC-patiënten hebben geen gevaar gelopen.” De IC is inmiddels weer in gebruik genomen, zo stelt het Martini Ziekenhuis. “De vijf patiënten die nu op een andere afdeling liggen, zijn terug naar de IC. De betrokken zorgverleners informeren deze patiënten en hun naasten persoonlijk over de situatie en verlenen waar nodig nazorg. Bezoek op de IC is vanaf eind van de middag ook weer van harte welkom.” De operaties gaan door zoals gepland, vervolgt het ziekenhuis. In opdracht van de Raad van Bestuur gaat er nader onderzoek plaatsvinden naar de oorzaak en mogelijke verbeteracties.