‘Vrijwilligers Confucius Instituut moeten van regering terugvechten tegen ‘roddels’

Het Confucius Instituut Groningen - Foto: Google Maps - Streetview

Hoewel de Confucius Instituten de afgelopen jaren hebben geprobeerd om hun internationale imago te verbeteren, is er in de praktijk weinig veranderd. Dat laat een anonieme Chinese PhD-student uit Groningen vrijdagochtend optekenen bij Follow The Money.

Confucius-docenten in het buitenland worden nog steeds streng aan het lijntje gehouden door de Chinese overheid, zo stelt de student. Tijdens een cursus in 2016, waarbij mensen worden getraind om vrijwilliger te worden bij het CI, vertelden CI-docenten hoe de cursisten de ‘juiste’ antwoorden moest geven als buitenlandse studenten lastige vragen stelden. In eerste instantie moesten alle studenten ontwijkend antwoorden. Als het over bijvoorbeeld over Tibet ging, moesten de studenten zeggen dat het land ‘van onderdrukkers is bevrijd door het ‘nieuwe’ China.

“Je moet het imago van China verdedigen”, vertelt de student in het interview. “En als buitenlanders in de media ‘roddels’ over China verspreiden, dien je terug te vechten.”

Samenwerking gaat door, ondanks protest

Vorige maand nam RUG-voorzitter Jouke de Vries nog een petitie in ontvangst van enkele studenten uit Hong Kong en Universiteitsraadspartij De Vrije Student, waarin de universiteit werd opgeroepen om de samenwerking met Confucius Instituut op te zeggen. Daar werd geen gehoor aan gegeven.

Een andere Chinese student in Groningen, afkomstig uit Hong Kong, stelt hierover aan FTM: “De Vries zei dat het belangrijk is dat we dit vrij kunnen bespreken, maar deed tegelijkertijd geen enkele belofte, behalve dat hij de situatie in de gaten houdt. De studenten voelen zich niet serieus genomen.”

Onderwijs

Het Confucius Instituut, alsmede de overkoepelende organisatie van de instituten (Hanban), kwamen eerder dit jaar al in opspraak. Eind februari werd bekend dat een hoogleraar Chinees aan de RUG een clausule in de financieringsovereenkomst voor zijn leerstoel had, die stelde dat hij het imago van China niet mocht schaden. De universiteit besloot daarop de financiering van de leerstoel met Chinees geld stop te zetten.

Het is niet het enige incident met betrekking tot het onderwijs door het Confucius Instituut. In 2019 werd bekend, na onderzoek van tv-programma Medialogica, dat in de zogenaamde ‘Confucius Classrooms’ op middelbare scholen, bepaalde onderwerpen taboe zijn. Er mag niet gepraat worden over de onafhankelijkheid van Tibet, Taiwan en Hongkong.