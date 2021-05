Catshuisoverleg van start over mogelijke versoepelingen

nieuws

Foto: John den Hollander

In het Catshuis komt zondagmiddag een deel van het demissionaire kabinet bijeen om samen met deskundigen te praten over de huidige coronasituatie. Op tafel liggen nieuwe versoepelingen van de maatregelen.

Het gaat om het nemen van de tweede stap van het openingsplan waarin onder andere doorstroomlocaties in de buitenlucht, zoals pretparken en dierentuinen, weer open mogen. Ook wordt er besloten wanneer er binnen weer gesport mag worden en of er ook extra ruimte komt om in de buitenlucht weer te sporten. Afgelopen week liet het OMT weten dat er alleen kan worden versoepeld wanneer het wekelijks gemiddelde van nieuwe ziekenhuis- en ic-opnames met minstens twintig procent is afgenomen. Uit gegevens blijkt dat dit percentage bij lange na niet wordt gehaald. Het resultaat van het overleg is dan ook onzeker.

Het overleg van zondag stond eigenlijk voor vorige week al op de rol, maar omdat de cijfers toen te ongunstig waren werd het met een week uitgesteld. De tweede stap in het openingsplan zou aanvankelijk op 11 mei ingaan, maar dit wordt nu op zijn vroegst 18 mei. Komende dinsdag staat er een persconferentie van het demissionaire kabinet gepland. Dan zal er ook meer bekend worden gemaakt over de reismogelijkheden voor de komende zomervakantie. Het huidige negatieve reisadvies, dat voor de hele wereld geldt, loopt op 15 mei af.