B&W: Spoedig herstel Gerrit Krolbrug, desnoods met noodvoorzieningen

Foto: Paul Blom

Het College van B&W heeft aan Rijkswaterstaat gevraagd welke mogelijkheden er zijn om de Gerrit Krolbrug over het Van Starkenborgkanaal volledig te herstellen.

De brug werd in de nacht van vrijdag op zaterdag kapot gevaren door een Duits binnenvaartschip. Daardoor was er drie dagen geen verkeer mogelijk. Inmiddels kunnen schepen er weer varen en kunnen fietsers en voetgangers over beide hoge loopbruggen. Autoverkeer is nog niet mogelijk.

Desnoods moet de brug met tijdelijke voorzieningen toegankelijk gemaakt worden voor het gemotoriseerde verkeer, aldus B&W in een notitie aan de gemeenteraad: “De brug is van groot belang voor het stedelijk verkeer en de gevolgen van het ontbreken ervan zijn groot.”

De Gerrit Krolbrug moet vervangen worden en Rijkswaterstaat wil een hoge brug. De gemeente en omwonenden willen juist een lage brug. B&W willen dat een lagere variant toch meegenomen wordt: “Het ongeval en mogelijk langere tijd beperkte beschikbaarheid van de brug, benadrukt het belang van een spoedige besluitvorming over vervanging, met een zorgvuldige betrokkenheid van de omgeving.”